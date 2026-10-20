Aggredisce il fratello e danneggia mobili e arredi, arrestato 24enne

Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino di nazionalità marocchina, 24enne, senza fissa dimora, per il reato di danneggiamento aggravato. A chiedere l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, il fratello, nella cui abitazione il 24enne si sarebbe introdotto aggredendolo e danneggiando mobili e arredi.

All’arrivo dei poliziotti, il 24enne si trovava all’esterno dell’abitazione del germano e ne stava colpendo con una pietra l’auto, già visibilmente danneggiata nel lunotto posteriore, nel parabrezza anteriore, allo sportello sinistro e su tutta la carrozzeria. Gli agenti hanno pertanto proceduto a bloccare ed arrestare il 24enne trasferendolo presso gli uffici del locale Commissariato dove lo stesso avrebbe continuato a minacciare e spintonare gli operatori.

Il cittadino straniero era stato infatti già denunciato all’Autorità Giudiziaria solo poche ore prima l’arresto, e più precisamente nella tarda serata di domenica, dopo aver minacciato i poliziotti impegnati nel controllo del territorio e danneggiato l’auto di servizio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, immediatamente informata di quanto accaduto, il 24enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida