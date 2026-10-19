Aggredisce un uomo in piazza e ha droga in casa, arrestato 24enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne palermitano colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate a seguito di una violenta aggressione in piazza Lolli. L’arresto trae origine da una nota diramata dalla Centrale Operativa, che ha segnalato un’aggressione in atto nella predetta piazza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due equipaggi della Polizia di Stato, appartenenti rispettivamente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e al Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”. Al loro arrivo, i poliziotti hanno individuato un uomo con il volto sanguinante e, contemporaneamente, un giovane che tentava di darsi alla fuga, indicato anche da un cittadino presente sul posto. Gli agenti si sono posti all’inseguimento del fuggitivo, e lo hanno raggiunto, bloccandolo con ancora il volto e le mani coperti di sangue (pur non riportando alcuna ferita sul corpo), quando questi era giunto dinanzi la propria abitazione. Una volta all’interno dell’appartamento del sospettato, gli agenti hanno avvertito un forte odore acre riconducibile a sostanze stupefacenti, pertanto è stato richiesto l’intervento di personale delle Unità Cinofile per eseguire una perquisizione domiciliare. L’esito è stato positivo, infatti sono stati rinvenuti 5 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish (due occultati all’interno del frigorifero e tre trovati sul tavolo) per un peso complessivo superiore a 100 grammi, sono stati inoltre rinvenuti 3 bilancini di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente. Parallelamente sul luogo dell’intervento, dopo l’iniziale soccorso effettuato dai poliziotti, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto la vittima presso un nosocomio cittadino per le cure del caso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, mentre si trovava seduto su una panchina di Piazza Lolli, sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e successivamente preso a calci e pugni dal 24enne, senza alcun apparente motivo. L’aggressione è stata interrotta solo grazie alla chiamata al 112 da parte di un passante e al tempestivo arrivo delle volanti. Il materiale e la droga sono stati posti sotto sequestro. Il giovane, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente indagato in stato di libertà per lesioni personali aggravate, è stato posto agli arresti domiciliari. La misura precautelare è stata disposta dalla locale Autorità Giudiziaria in attesa del rito della direttissima