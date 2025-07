Aronica nuovo direttore del Teatro Margherita di Racalmuto: “sarà una stagione di qualità”

Il Teatro Regina Margherita di Racalmuto riapre le porte della cultura e lo fa sotto la direzione artistica dell’attore agrigentino Gaetano Aronica; Il suo nome si aggiunge allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri che ha diretto il piccolo teatro nel 2004, anno della riapertura al pubblico dopo 40 anni, e poi a seguire del regista Fabrizio Catalano nipote di Leonardo Sciascia.

“Una nuova scommessa che mi emoziona tantissimo, venire qui a Racalmuto significa ritrovare i luoghi del cuore, dare entusiasmo ad una città che merita, nel nome di Sciascia e non solo, nel nome di tutti quelli che vogliono fare qualcosa di bello e valorizzare il nostro territorio che è straordinario”. Queste le parole cariche di emozione del nuovo direttore artistico del teatro Regina Margherita di Racalmuto Gaetano Aronica che continua: “Una sfida che mi piace perche amo il mio lavoro. C’è molta attesa e stiamo partendo con grandi idee. Stiamo nascendo adesso, continua Aronica, io sono in un’età in cui non devo creare per me ma per gli altri. Punteremo su una stagione di qualità è tutto in prospettiva stiamo lavorando e coinvolgeremo anche e soprattutto artisti del nostro territorio”.

La nomina è arrivata da parte del sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno; oggi a margine di una conferenza stampa è stato presentato il neo direttore artistico Aronica, alla presenza tra gli altri del dirigente del teatro Iolanda Salemi, degli assessori Luigi Castiglione alla Cultura, Cinzia Leone alla pubblica istruzione e Calogero Conte allo Spettacolo.

“Oggi è un giorno importante per Racalmuto, ha affermato il Sindaco Calogero Bongiorno, chiudiamo un cerchio affidando ad un personaggio straordinario come Gaetano Aronica la direzione del nostro teatro. Un uomo di grande cultura, un attore di elevato livello, perchè riteniamo che il teatro debba aprire in maniera definitiva ed essere destinato alla funzione per il quale è nato cioè l’elevazione culturale della popolazione sia di Racalmuto che del territorio, le rappresentazioni teatrali , perchè questo teatro è quello in cui Sciascia disse che ha visto il più bel teatro della sua vita. Quindi, anche in omaggio di Leonardo Sciascia noi apriamo formalmente il teatro Regina Margherita e affidiamo a Gaetano Aronica questo gioiello certi che farà grandi cose”, ha concluso il primo cittadino.