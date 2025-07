Riaperta via Acrone dopo il cedimento stradale, il Bingo resta chiuso 

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha revocato l’ordinanza con la quale lo scorso febbraio aveva imposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Acrone in seguito ad un cedimento stradale. Aica ha eliminato i danni al manto, provocati da infiltrazioni, ma restano comunque da eseguire alcune rifiniture. Via Acrone, dunque, riapre al traffico. Resta chiusa, invece, la Sala Bingo in attesa che vengano ripristinate tutte le condizioni di sicurezza.