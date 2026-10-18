Apertura

Autotrasportatori “allentano” lo sciopero, via libera a consegne di ortofrutta

Si tratta di una misura di emergenza fondamentale, che permetterà finalmente di svuotare le celle frigorifere sbloccando la merce già raccolta, evitando così che tonnellate di prodotto d'eccellenza vadano al macero

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Comitato trasportatori siciliani (Cts) è impegnato a collaborare con la Regione siciliana “per sensibilizzare i colleghi del settore ortofrutticolo e consentire la ripartenza dei carichi già da lunedì. In questa prima fase, i viaggi avverranno esclusivamente via terra attraverso lo Stretto di Messina.

Si tratta di una misura di emergenza fondamentale, che permetterà finalmente di svuotare le celle frigorifere sbloccando la merce già raccolta, evitando così che tonnellate di prodotto d’eccellenza vadano al macero”. E’ quanto fa sapere il Cts che sta portando avanti il fermo dei tir in Sicilia per protestare contro il caro carburanti. “Il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, è attivamente impegnato in una complessa mediazione per risolvere la drammatica crisi che sta colpendo il comparto agricolo isolano – prosegue il Cts – La situazione è particolarmente critica per il settore dell’ortofrutta e, nello specifico, per il comparto dell’uva Italia, che si trova in una fase strategica della stagione commerciale”. Resta invece temporaneamente in stand-by la situazione logistica legata al settore intermodale, per il quale si attende la firma definitiva sul protocollo d’intesa da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Desidero ringraziare il Comitato trasportatori siciliani e tutti gli autotrasportatori dell’Isola per aver scelto di allentare il fermo a favore del comparto ortofrutticolo. Un gesto di grande responsabilità, che dimostra quanto questa categoria abbia a cuore il lavoro e l’economia della nostra terra. Penso soprattutto all’uva da tavola che si trova in un momento decisivo della campagna commerciale. È un prodotto d’eccellenza, frutto del lavoro e dei sacrifici di tante aziende agricole siciliane, che proprio in queste settimane deve arrivare sulle tavole di tutte le famiglie italiane”. Lo dice il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino. “Far conoscere e apprezzare la nostra uva per la sua bontà significa sostenere un intero comparto e l’immagine della Sicilia agricola in tutto il Paese. Sul caro-gasolio prosegue con la massima attenzione il lavoro in sinergia con il ministro Salvini, per dare risposte rapide e concrete agli autotrasportatori e all’intero settore della logistica siciliana”, conclude.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Una brutta Akragas cade a Marineo, il San Giorgio La Piana vince 2-0
Apertura

Autotrasportatori “allentano” lo sciopero, via libera a consegne di ortofrutta
Apertura

Drammatico incidente in moto, morto 38enne 
di Giuseppe Castaldo

L’omicidio di Vincenzo Gaspare Corvo: repertati tre mozziconi di sigaretta ma del killer nessuna traccia
Apertura

Molestano clienti di un bar e scoppia la maxi rissa, 7 indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv