Canicattì, accoltella dipendente di un supermercato alla gamba: arrestato 37enne 

Tentata rapina, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Il trentasettenne extracomunitario che giovedì pomeriggio ha ferito con una coltellata ad una gamba il cassiere di un supermercato è stato arrestato dalla polizia con queste accuse. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nel carcere di Agrigento. La vittima dell’aggressione, 26 anni, dipendente della Lidl, non è in pericolo di vita. L’indagato lo ha colpito con una coltellata nel pomeriggio di giovedì per poi consegnarsi ai poliziotti del commissariato di Canicattì.