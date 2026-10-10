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Canicattì, accoltella dipendente di un supermercato alla gamba: arrestato 37enne 

L’indagato lo ha colpito con una coltellata nel pomeriggio di giovedì per poi consegnarsi ai poliziotti del commissariato di Canicattì

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Tentata rapina, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Il trentasettenne extracomunitario che giovedì pomeriggio ha ferito con una coltellata ad una gamba il cassiere di un supermercato è stato arrestato dalla polizia con queste accuse. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nel carcere di Agrigento. La vittima dell’aggressione, 26 anni, dipendente della Lidl, non è in pericolo di vita. L’indagato lo ha colpito con una coltellata nel pomeriggio di giovedì per poi consegnarsi ai poliziotti del commissariato di Canicattì

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