Agrigento

Caos al pronto soccorso, danneggia macchinari e aggredisce personale sanitario: denunciata 

Momenti di caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Momenti di caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove una ragazza ha danneggiato alcuni macchinari e aggredito il personale sanitario. Ci è voluto l’intervento congiunto di polizia e carabinieri per riportare la calma. A finire nei guai una trentenne agrigentina, già nota alle forze dell’ordine.

La donna, per motivi non ancora del tutto chiari, è andata in escandescenza prendendo di mira il personale sanitario e danneggiando alcuni macchinari. Provvidenziale l’intervento di agenti e militari che, dopo averla bloccata e identificata, l’hanno denunciata per interruzione di pubblico servizio, lesioni, violenza ad incaricati di un pubblico servizio e danneggiamento.

