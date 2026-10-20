Caro carburante, agricoltori e autotrasportatori bloccano il bivio Tumarrano

Oltre quaranta mezzi tra camion, tir e trattori occupano da questa mattina le corsie della strada statale 189 Agrigento-Palermo, all’altezza del bivio Tumarrano, in territorio di San Giovanni Gemini. La protesta, promossa da autotrasportatori e agricoltori delle province di Agrigento e Caltanissetta, è scattata contro il caro carburante.

I manifestanti attuano un filtraggio selettivo fermando soltanto i veicoli commerciali pesanti, mentre viene garantito il passaggio delle automobili private. Sul posto, per monitorare la viabilità e l’ordine pubblico, sono presenti polizia, carabinieri e vigili urbani. Al presidio partecipano il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, il primo cittadino di Vallelunga Pratameno e la deputata M5S Ida Carmina. “Mettendo 600 litri di carburante si affronta una spesa di 1.500 euro: così le imprese non arrivano a fine mese”, ha detto Zimbardo sollecitando interventi urgenti.