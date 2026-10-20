Agrigento

Caro carburante, agricoltori e autotrasportatori bloccano il bivio Tumarrano

Tir e trattori occupano da questa mattina le corsie della strada statale 189 Agrigento-Palermo, all'altezza del bivio Tumarrano

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Oltre quaranta mezzi tra camion, tir e trattori occupano da questa mattina le corsie della strada statale 189 Agrigento-Palermo, all’altezza del bivio Tumarrano, in territorio di San Giovanni Gemini. La protesta, promossa da autotrasportatori e agricoltori delle province di Agrigento e Caltanissetta, è scattata contro il caro carburante.

I manifestanti attuano un filtraggio selettivo fermando soltanto i veicoli commerciali pesanti, mentre viene garantito il passaggio delle automobili private. Sul posto, per monitorare la viabilità e l’ordine pubblico, sono presenti polizia, carabinieri e vigili urbani. Al presidio partecipano il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, il primo cittadino di Vallelunga Pratameno e la deputata M5S Ida Carmina. “Mettendo 600 litri di carburante si affronta una spesa di 1.500 euro: così le imprese non arrivano a fine mese”, ha detto Zimbardo sollecitando interventi urgenti.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Caro carburante, agricoltori e autotrasportatori bloccano il bivio Tumarrano
Agrigento

Grandangolo ora è anche un’app: le notizie sempre in tasca, gratis e senza store
Agrigento

Lite furibonda tra i genitori, figlia di 12 anni chiama le forze dell’ordine ed evita il peggio
Agrigento

Case a “luci rosse” nel centro di Agrigento, 7 condanne 
Apertura

“Sono un agente della polizia comunale”, anziani empedoclini sventano nuova truffa
banner italpress istituzionale banner italpress tv