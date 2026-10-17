Caro carburante, protesta dei trattori anche nell’Agrigentino

Protesta degli agricoltori sulla Palermo-Sciacca contro il caro gasolio e il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli. Presenti rappresentanti dei Comuni, dell’Assemblea regionale siciliana e del Parlamento nazionale. Itrattori sono tornati sulla Statale lungo il percorso dal bivio Misilbesi al bivio Gulfa, riportando all’attenzione delle istituzioni le difficolta’ del comparto e il peso del caro vita.

La mobilitazione, promossa dall’Associazione Presidio Gulfa, era stata annunciata con il richiamo “Ritorno al Bivio Gulfa”: un’iniziativa per dare voce alle aziende agricole del territorio, strette tra costi di produzione elevati e difficolta’ a ottenere una remunerazione adeguata per il proprio lavoro. Al fianco dei manifestanti erano presenti i parlamentari Margherita La Rocca Ruvolo, sindaca di Montevago, Carmelo Pace e Ida Carmina. Per il Comune di Sciacca ha partecipato Francesco Dimino Assessore, assessore all’Agricoltura. Presenti anche il sindaco di Menfi Vito Antonio Clemente, la sindaca di Sambuca di Sicilia Giovanna Casa’, il sindaco di Santa Margherita di Belice Gaspare Viola e il sindaco di Salaparuta Michele Antonino Saitta, insieme a rappresentanti delle giunte di Menfi, Sambuca e Montevago.