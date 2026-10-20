Casteltermini

Casteltermini, completati gli interventi di valorizzazione della biblioteca comunale

Le risorse hanno consentito di realizzare interventi di miglioramento e valorizzazione degli spazi della biblioteca

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Completati gli interventi di valorizzazione della Biblioteca Comunale di Casteltermini “Francesco Lo Bue”, realizzati grazie a un finanziamento di 57.844,48 euro nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Le risorse hanno consentito di realizzare interventi di miglioramento e valorizzazione degli spazi della biblioteca, attraverso la sistemazione delle librerie e delle scaffalature e la valorizzazione delle postazioni informatiche, contribuendo a rendere gli ambienti più funzionali e organizzati.

L’intervento rientra nel progetto di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, finanziato con D.D.G. n. 272/S6/2025 del 28.05.2025, linea a), con risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), assegnate alla Regione Siciliana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) – per le annualità 2022 e 2023.

“Un investimento concreto per migliorare gli spazi dedicati alla cultura, favorire la fruizione del patrimonio librario e archivistico e rafforzare il ruolo della biblioteca quale luogo di conoscenza, crescita e partecipazione per l’intera comunità. Valorizzare la biblioteca significa investire nella cultura, preservare la memoria e costruire nuove opportunità per il futuro di Casteltermini”, dichiara il sindaco Gioacchino Nicastro.

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