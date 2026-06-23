Colto da arresto cardiaco, 60enne salvato dall’equipe del 118

Momenti di pura tensione a Barrafranca dove un uomo di circa sessant’anni è stato letteralmente strappato alla morte grazie al tempestivo intervento dei soccorritori della SEUS 118, Marco Bevilacqua e Danilo Giordano. L’uomo è arrivato nei pressi della postazione d’emergenza in condizioni disperate e in pieno arresto cardiocircolatorio. Fondamentale, in questi secondi decisivi, è stato il supporto e il coordinamento costante della Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, che ha guidato le operazioni con la solita precisione. Mettendo in campo freddezza e una perfetta coordinazione, i due operatori hanno avviato immediatamente le manovre avanzate di rianimazione cardio-polmonare.

“In quei momenti non c’è spazio per l’esitazione”, commentano dall’ambiente dei soccorsi. “L’addestramento e l’intesa tra colleghi diventano fondamentali per far ripartire un cuore che si è fermato”. Dopo minuti interminabili di massaggio cardiaco, il cuore dell’uomo ha finalmente ripreso a battere, permettendo la stabilizzazione dei parametri vitali e il successivo trasferimento d’urgenza in ospedale.

La notizia ha fatto subito il giro del territorio, sollevando un’ondata di gratitudine. Questo episodio accende ancora una volta i riflettori sull’importanza vitale della rete di emergenza-urgenza e sulla straordinaria dedizione degli operatori del 118.