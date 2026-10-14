Costruisce due immobili abusivi nel suo terreno, denunciato operaio a Siculiana

Avrebbe costruito due manufatti, uno adibito a privata abitazione e l’altro a deposito di materiali, completamente abusivi. È quanto scoperto dai carabinieri a Siculiana durante una ispezione avvenuta in un terreno lungo la strada provinciale 17.

A finire nei guai è un operaio di 45 anni, denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di aver realizzato gli immobili in assenza di qualsiasi autorizzazione a costruire. I militari dell’Arma, a margine dell’accertamento, hanno anche sequestrato i due manufatti.