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Costruisce due immobili abusivi nel suo terreno, denunciato operaio a Siculiana

È quanto scoperto dai carabinieri a Siculiana durante una ispezione avvenuta in un terreno lungo la strada provinciale 17

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Avrebbe costruito due manufatti, uno adibito a privata abitazione e l’altro a deposito di materiali, completamente abusivi. È quanto scoperto dai carabinieri a Siculiana durante una ispezione avvenuta in un terreno lungo la strada provinciale 17.

A finire nei guai è un operaio di 45 anni, denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di aver realizzato gli immobili in assenza di qualsiasi autorizzazione a costruire. I militari dell’Arma, a margine dell’accertamento, hanno anche sequestrato i due manufatti.

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