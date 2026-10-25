Licata

Crea (di nuovo) il panico al Pronto soccorso di Licata, arrestato 38enne 

Anche stamattina è evaso e si è recato al Pronto soccorso creando non pochi disagi all’interno della struttura sanitaria

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I carabinieri di Licata hanno arrestato un trentottenne marocchino, residente da tempo nella Città del Faro, dopo l’ennesima evasione dai domiciliari. L’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”.

L’uomo, che già nel luglio scorso aveva seminato il panico all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, aggredendo pure un agente di polizia, lo ha rifatto. Anche stamattina è evaso e si è recato al Pronto soccorso creando non pochi disagi all’interno della struttura sanitaria. I carabinieri, giunti sul posto, hanno riportato la calma arrestando il 38enne.

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