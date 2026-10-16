Dramma a Licata, 55enne si lancia dal balcone e muore

Dramma a Licata. Un cinquantacinquenne si è buttato dal balcone della sua abitazione in via Poliziano, a non molta distanza dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso. È accaduto la scorsa notte. Vani i disperati tentativi di rianimarlo. Gli operatori del 118, una volta raccolta la segnalazione, sono arrivati sul posto nella speranza di strappare l’uomo alla morte. Purtroppo senza riuscirci. Non si conoscono i motivi dell’insano gesto. Presenti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Una telecamere avrebbe ripreso quei drammatici momenti.

Dai dati dell’OMS emergono numeri impressionanti: un milione di suicidi ogni anno, in media uno ogni 40 secondi, mentre ogni tre secondi si registra un tentativo di suicidio. Telefono Amico Italia, vuole ricordare a tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo e che hanno pensieri suicidari, che è sempre in linea e a disposizione. È fondamentale darsi la possibilità di cercare qualcuno che ti ascolti: che sia un familiare, un amico, un conoscente; oppure anche un volontario di Telefono Amico Italia. Se pensiamo che nessuno tra i nostri conoscenti o familiari possa essere la persona più indicata, si può provare con i volontari di Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 9 alle 24 al numero di telefono 02 2327 2327.