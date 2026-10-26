Droga e soldi in contanti, arrestato 54enne a Licata 

I carabinieri della Compagnia di Licata, unitamente al Nucleo Cinofili, hanno eseguito un maxi controllo antidroga nel popoloso centro dell’Agrigentino. Il bilancio, al termine degli accertamenti, è di un arresto e due denunce.

A finire in manette è Vincenzo Lauria, 54 anni. Durante la perquisizione scattata nella sua abitazione i militari dell’Arma hanno rinvenuto 13 grammi di cocaina, già suddivisa in 17 dosi pronte per essere spacciate, due cristalli di crack e 1.375 euro in contanti ritenuti il provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito, il 54enne è stato posto ai domiciliari. A finire nei guai anche un 16enne del posto, sorpreso in possesso di 36 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, un bilancino e il materiale utile per confezionare lo stupefacente. Il minorenne è stato denunciato a piede libero.