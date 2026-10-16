Favara, colpi di pistola (a salve) contro l’abitazione di una famiglia 

Almeno tre colpi di pistola, risultata poi essere a salve, contro l’abitazione di una famiglia. È successo la scorsa notte a Favara, nella zona tra via Umberto e il Castello Chiaramonte. Un gesto che, sebbene l’arma non fosse letale, ha tutte le caratteristiche di una intimidazione.

Gli spari hanno messo in allerta i residenti che hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e i militari della Compagnia di Agrigento. I successivi rilievi hanno fatto emergere che la pistola utilizzata era a salve. Ciò non toglie la gravità del gesto. Al via le indagini per risalire agli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere.