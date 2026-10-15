Fontanelle, Fattori: “Degrado diffuso, occorre intervenire immediatamente” 

Prosegue l’attività di ascolto e presidio del territorio del consigliere comunale Marcello Fattori, che ieri, su invito di numerosi residenti, si è recato nel quartiere di Fontanelle per effettuare un sopralluogo e raccogliere direttamente le segnalazioni e le esigenze dei cittadini.

“Anche a Fontanelle – si legge in una nota – emergono situazioni di degrado che si riscontrano in diverse zone della città: erbacce, vegetazione incolta, alberi che necessitano di manutenzione e marciapiedi in condizioni tali da rendere difficoltosa la circolazione dei pedoni. Una situazione che richiede un’accelerazione degli interventi di pulizia e manutenzione urbana. Particolarmente preoccupante è quanto riscontrato in via Navarro della Miraglia, dove le palazzine di edilizia popolare presentano condizioni di evidente degrado e carenze manutentive. Tra le criticità rilevate vi sono cedimenti del terreno e dei marciapiedi, oltre a gravi perdite della rete fognaria. Anche le condizioni dei prospetti destano preoccupazione, a causa del deterioramento degli intonaci e del possibile distacco di calcinacci, con conseguenti rischi per l’incolumità dei residenti e dei passanti”. “Mi rivolgerò, tramite un’istanza scritta, direttamente all’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento – annuncia Marcello Fattori – chiedendo un sopralluogo tecnico urgente nelle palazzine di via Navarro, affinché vengano verificate tutte le criticità riscontrate e individuati gli interventi necessari, con particolare attenzione alle perdite fognarie e alle condizioni dei prospetti. La priorità è tutelare la sicurezza delle persone e individuare, nel più breve tempo possibile, soluzioni concrete ed efficaci”.

“Un’altra situazione che richiede attenzione urgente – prosegue la nota – riguarda via Domenico Provenzano, dove ho riscontrato un marciapiede interessato da importanti cedimenti. Le infiltrazioni d’acqua, particolarmente problematiche durante le precipitazioni, sembrano contribuire al deterioramento del terreno e al riversamento di acqua, fango e materiale lapideo verso le palazzine sottostanti. In questo caso chiederò all’assessore Miccichè di effettuare un sopralluogo urgente, per verificare le cause dei cedimenti e individuare una soluzione strutturale e duratura”.

“Richiamo infine l’attenzione sulla necessità di intensificare le attività di scerbamento e pulizia in tutto il territorio comunale. Si tratta di interventi che non riguardano soltanto il decoro urbano, ma anche e soprattutto la sicurezza dei cittadini. La vegetazione che invade i marciapiedi costringe infatti i pedoni a scendere sulla carreggiata e a camminare in strada, esponendoli al rischio di essere investiti dai veicoli. È necessario intervenire con maggiore continuità e tempestività, affinché il degrado non diventi una condizione ordinaria e i cittadini possano vivere e attraversare i propri quartieri in condizioni di sicurezza e dignità”, conclude Marcello Fattori.