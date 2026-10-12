Il figlio non paga il debito, loro aggrediscono il padre per vendetta: 4 misure cautelari





Carabinieri della stazione di Mussomeli hanno eseguito misure cautelari nei confronti di quattro indagati accusati di rapina aggravata in abitazione, lesioni personali, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tre sono stati condotti nel carcere di Caltanissetta, il quarto è stato posto ai domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. Le indagini sono state avviate dopo una presunta estorsione ai danni di un cittadino di Mussomeli: tre degli indagati lo avrebbero aggredito dopo il rifiuto di pagare un debito che sarebbe stato contratto dal figlio.

La settimana successiva, due indagati avrebbero aggredito anche il giovane, costringendolo a consegnare il proprio borsello e il telefono cellulare per fare fronte al debito. Negli stessi giorni, due avrebbero commesso una rapina in nell’abitazione di un cittadino messicano, giunto a Mussomeli dopo aver acquistato un’abitazione del centro storico nell’ambito del “Progetto casa a 1 euro”. Secondo l’accusa, dopo essere entrati in casa, avrebbero confezionato dosi di sostanze stupefacenti destinate alla vendita e, a seguito del rifiuto della vittima di acquistare della droga è stata aggredita e minacciata con un coltello, costringendola a consegnare loro del denaro. Le indagini si sono sviluppate attraverso l’acquisizione delle denunce, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, le individuazioni fotografiche e gli ulteriori accertamenti di polizia