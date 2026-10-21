Incendio distrugge l’auto di un operaio, indagini 

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio, la cui natura deve essere ancora accertata, ha danneggiato l’Audi A3 di proprietà di un operaio trentenne del posto. Il rogo è avvenuto lungo la strada statale 122.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Da una prima ispezione non sarebbero emersi elementi utili a sostenere l’ipotesi dolosa dell’evento anche se gli investigatori al momento non escludono nulla.