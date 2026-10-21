Canicattì

Incendio distrugge l’auto di un operaio, indagini 

Un incendio, la cui natura deve essere ancora accertata, ha danneggiato l’Audi A3 di proprietà di un operaio trentenne

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio, la cui natura deve essere ancora accertata, ha danneggiato l’Audi A3 di proprietà di un operaio trentenne del posto. Il rogo è avvenuto lungo la strada statale 122.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Da una prima ispezione non sarebbero emersi elementi utili a sostenere l’ipotesi dolosa dell’evento anche se gli investigatori al momento non escludono nulla. 

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