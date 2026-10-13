Favara

In fiamme l’auto di una insegnante a Favara, indagini 

Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma tutte le ipotesi restano comunque al vaglio degli investigatori

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Favara. Un incendio ha distrutto l’automobile di proprietà di una insegnante di 45 anni del posto. Il rogo è avvenuto nei pressi di via Agrigento e ha carbonizzato una Opel Corsa. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il veicolo, secondo quanto emerso, non era assicurato per questo tipo di evento. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma tutte le ipotesi restano comunque al vaglio degli investigatori

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