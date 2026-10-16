Favara

In ospedale dopo incidente a Favara: 20enne era ubriaco, drogato e alla guida di una moto rubata 

Protagonista di un incidente autonomo con la motocicletta è risultato dai successivi controlli in ospedale ubriaco, drogato e alla guida di un veicolo rubato

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Protagonista di un incidente autonomo con la motocicletta è risultato dai successivi controlli in ospedale ubriaco, drogato e alla guida di un veicolo rubato. È successo a Favara dove un ventenne è stato prima soccorso e poi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droga ma anche per ricettazione. 

Il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo di una Honda nei pressi di via Roma. L’impatto sul selciato è stato violento. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasferito il centauro all’ospedale San Giovanni di Dio. I successivi esami hanno però confermato la presenza di alcol e droga nel sangue. I carabinieri, svolgendo ulteriori approfondimenti sulla moto, hanno scoperto che la stessa risultava provento di furto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Tir si ribalta al bivio di Borgo Bonsignore, ferito il conducente 
Agrigento

De Luca a muso duro contro Sodano: “Smetta di fare il Tiktoker”
di Giuseppe Castaldo

“Incassa i soldi ma non rilascia qualifica”, titolare di un centro di formazione a processo per truffa
Apertura

Dramma a Licata, 55enne si lancia dal balcone e muore
Apertura

Favara, colpi di pistola (a salve) contro l’abitazione di una famiglia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv