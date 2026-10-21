Sciacca

La dea bendata “bacia” Sciacca, vinti 82 mila euro al Superenalotto

Centrato un “5” da 82.510,21 euro a Sciacca, in provincia di Agrigento, presso il punto vendita “Tabaccheria Santangelo”

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Colpo da oltre 82mila euro in Sicilia grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 20 ottobre 2026, è stato centrato un “5” da 82.510,21 euro a Sciacca, in provincia di Agrigento, presso il punto vendita “Tabaccheria Santangelo” in Via Verona, 19.

L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma giovedì 22 ottobre, sale a 43,5 milioni di euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Appalti “truccati” e mazzette: 14 indagati tra politici, imprenditori e dipendenti comunali 
Apertura

Incendio distrugge l’auto di un operaio, indagini 
Agrigento

Giunta Sodano, entra Michelangelo Lo Piparo: Mariuccia Miccichè vicesindaco?
Agrigento

Chiama per due giorni consecutivi l’ambulanza senza motivo, condannato agrigentino 
Agrigento

Ladri al liceo Leonardo, scassinati i distributori di snack 
banner italpress istituzionale banner italpress tv