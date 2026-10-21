Sciacca
La dea bendata “bacia” Sciacca, vinti 82 mila euro al Superenalotto
Centrato un “5” da 82.510,21 euro a Sciacca, in provincia di Agrigento, presso il punto vendita “Tabaccheria Santangelo”
Colpo da oltre 82mila euro in Sicilia grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 20 ottobre 2026, è stato centrato un “5” da 82.510,21 euro a Sciacca, in provincia di Agrigento, presso il punto vendita “Tabaccheria Santangelo” in Via Verona, 19.
L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma giovedì 22 ottobre, sale a 43,5 milioni di euro.
Redazione
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