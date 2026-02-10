Manda in frantumi i finestrini dell’auto di un uomo ritenendolo l’amante dell’ex moglie, denunciato

Avrebbe mandato in frantumi tutti i finestrini dell’auto di un uomo ritenendolo l’amante dell’ex moglie. La Polizia di Stato ha individuato il presunto autore, un adranita di 54 anni, con precedenti per maltrattamenti in famiglia e già destinatario della misura dell’Ammonimento del Questore, a seguito di una rapida attività d’indagine scattata dopo il danneggiamento.

L’intervento dei poliziotti, nei pressi di un istituto scolastico di Adrano, è scaturito dalla segnalazione del danneggiamento di un’auto in sosta, raccolta dalla sala operativa della Questura e diramata alla volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato che tutti i finestrini dell’auto erano rotti, scorgendo la presenza di numerose tracce di sangue. Le vistose macchie rosse sono state notate in più punti della vettura e per tale ragione è stato richiesto l’intervento della Polizia Scientifica, che ha raccolto campioni delle tracce di sangue, ritenendo che potessero appartenere all’autore dell’atto vandalico, presumibilmente feritosi con i frammenti di vetro dopo aver distrutto i finestrini.

Contestualmente, i poliziotti hanno sentito il proprietario dell’auto, un licodiese di 52 anni, che ha raccontato di sentirsi vittima di un vero e proprio atteggiamento persecutorio che sarebbe stato messo in atto dal 54enne ormai da tempo, perché da quest’ultimo ritenuto il presunto amante della sua ex moglie. Per le minacce subìte, il 52enne aveva già presentato in Commissariato una denuncia per stalking, a seguito della quale, proprio quel giorno, gli era stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, prevista per le prossime settimane.

Altresì, il 52enne ha riferito ai poliziotti che, nella stessa mattinata, poche ore prima di ritrovare l’auto danneggiata, sarebbe stato seguito dall’adranita, a bordo di un’utilitaria, fino al proprio posto di lavoro ad Adrano.

Per compiere i necessari accertamenti, i poliziotti si sono recati nell’abitazione del 54enne, notando sulla porta d’ingresso una serie di macchie di sangue. Anche in questo caso, sono stati prelevati dei campioni che verranno analizzati e confrontati con quelli già acquisiti durante il prelievo sull’auto danneggiata.

Dopo poco l’uomo, che presentava vistose ferite da taglio alle mani, è stato rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.