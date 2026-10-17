Menfi, inaugurato il mini autodromo di via Raffaello

Oggi Menfi aggiunge un nuovo spazio dedicato allo sport, alla passione e all’aggregazione: il mini autodromo per il modellismo radiocomandato, affidato per la gestione all’associazione Dead Bite.

“Un’altra area comunale viene valorizzata, trasformandosi in un luogo di incontro e condivisione, dove coltivare passioni e creare nuove opportunità per la comunità”, dichiara il sindaco Vito Clemente che aggiunge: “Crediamo che riqualificare il patrimonio pubblico significhi soprattutto trasformare gli spazi in opportunità. Il mini autodromo potrà inoltre attirare a Menfi appassionati provenienti da tutta la Sicilia, creando nuove occasioni di incontro e generando ricadute positive per le attività economiche del territorio.Un ringraziamento all’associazione Dead Bite per la disponibilità e l’impegno nella gestione dell’area.Menfi cresce anche così: un progetto alla volta, valorizzando ciò che abbiamo e creando nuove occasioni per stare insieme!”, ha concluso il primo cittadino.