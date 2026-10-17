Palma di Montechiaro

Mogli, figli e fratelli di consiglieri e dirigenti nella società dei rifiuti? Esposto anonimo scuote Palma di Montechiaro

Un anonimo, che però sembra ben informato alle dinamiche interne, ha presentato un esposto denunciando una “parentopoli” nella società dei rifiuti partecipata dal Comune di Palma di Montechiaro

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Figli, cognate, mogli e fratelli di consiglieri o dirigenti comunali tra le assunzioni della società, interamente partecipata dal Comune, che si occupa dei rifiuti a Palma di Montechiaro. È il contenuto di un esposto indirizzato (tra gli altri) anche all’assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Una denuncia di un anonimo che sembrerebbe ben informato sulle dinamiche interne al Comune del Gattopardo. Anche perchè, da una verifica, i nominativi indicati nella lettera sembrerebbero effettivamente in servizio (o averlo prestato ndr) presso la società. L’esposto porta la firma di una persona che in realtà non esiste ma che, in passato, ha utilizzato lo stesso pseudonimo per denunciare casi analoghi.

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