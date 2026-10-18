Molestano clienti di un bar e scoppia la maxi rissa, 7 indagati

La Procura della Repubblica di Sciacca ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di sette persone coinvolte nella maxi rissa avvenuta l’11 gennaio scorso in un bar di Santa Margherita Belice. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pm Valeria Pomara.

Gli indagati sono Alessandro e Giuseppe Tavormina, 47 anni e 28 anni, rispettivamente zio e nipote; Giampietro Internicola, 28 anni, e Samuel Amari, 31 anni. Tutti sono di Ribera. E ancora: Nicolas Gianpaolo, 19 anni, Andrea Mulè, 18 anni e Calogero Gianpaolo, 24 anni. I primi due sono di Santa Margherita Belice mentre quest’ultimo è di Montevago. Secondo quanto ricostruito i riberesi, recatisi a Santa Margherita Belice, avrebbero infastidito e molestato gli avventori di un locale creando un clima di tensione. Poco dopo sarebbe così scoppiata la rissa. Ad avere la peggio sono stati zio e nipote, soccorsi e trasportati in ospedale.