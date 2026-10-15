Paura a Favara, bombola prende fuoco in appartamento: tanto spavento ma nessun ferito

Momenti di panico questa sera a Favara per una bombola che ha preso fuoco all’interno di un’abitazione. È successo in via della Grazia, nell’abitato del popoloso centro dell’Agrigentino. Per fortuna, spavento a parte, non si registrano feriti.

Questo grazie anche all’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza la bombola e l’intera area. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato proprio dalla bombola che, per cause ancora in corso di accertamento, stava sfiatando. L’incendio ha danneggiato piccoli oggetti e arredi ma per fortuna non si registrano feriti.