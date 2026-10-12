Paura ad Aragona, corto circuito provoca esplosione e incendio in un garage 

Momenti di panico nella serata di sabato ad Aragona. Un corto circuito ad una stufa termica ha provocato prima una esplosione e poi un incendio che ha danneggiato un garage di uno stabile abitato. Soltanto il fato ha voluto che in quel momento nella palazzina non ci fosse nessuno.

È accaduto in contrada Piparo, nella periferia di Aragona. Non si sono registrati, per fortuna, feriti e intossicati. La scintilla, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partita da una stufa che si trovava all’interno del garage adibito a locale caldaia. L’ambiente si è surriscaldato ed è stata avvertita una esplosione e poi il fuoco ha fatto il resto. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.