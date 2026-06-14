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Perde il controllo della moto e finisce contro un palo: morto 39enne

La vittima è Gianluca Rubino dipendente dell'AMAT

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

​Tragico incidente stradale avvenuto ieri sera all’altezza del sottopassaggio della Strada Statale 113, poco prima dell’ingresso di Tecnomat, a Isola delle Femmine. La vittima è Gianluca Rubino, 39anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua Moto Guzzi quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un palo.

​Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, giunti sul posto con due ambulanze, per il 39enne non c’è stato nulla da fare. I traumi riportati nell’impatto si sono rivelati purtroppo fatali. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi di rito. Tra le ipotesi al vaglio, oltre alla possibile perdita di aderenza del manto stradale, non si esclude l’eventualità di un malore improvviso che potrebbe aver colto il motociclista mentre era alla guida.

​Gianluca Rubino era un volto noto e stimato, dipendente dell’AMAT, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo. Chi lo conosceva lo descrive come una persona prudente e un “brav’uomo”, dedito alla famiglia. Lascia la moglie e una figlia piccola.

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