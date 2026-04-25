Perde il controllo della moto: morto pescatore 47enne

Gabriele Zerilli, 47 anni, pescatore, è morto ieri sera, intorno alle 22, in un incidente stradale a Petrosino (Trapani). L’uomo era in moto in via dei Platani quando ha perso il controllo del mezzo cadendo. Fatale l’impatto con il selciato. Dopo l’incidente la strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e verificando eventuali responsabilità.