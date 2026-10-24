Trapani

Piante di marijuana in casa e droga pronta allo spaccio: arrestati padre e figlio

Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due soggetti di 59 e 28 anni sorpresi a detenere 10 piante di canapa indica in vaso dell’altezza di un metro circa e altra droga pronta allo spaccio.
I militari dell’Arma passando nei pressi dell’abitazione sita in una contrada marsalese, hanno avvertito un forte odore di marijuana e pertanto decedevano di eseguire una perquisizione presso l’appartamento alla ricerca di sostanza stupefacente. All’esito dell’attività sono state rinvenute 10 piante di marijuana in vaso in piena fioritura alte circa 1 mt., 47 gr. di marijuana e 63 gr. di hashish pronti allo spaccio, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e fertilizzanti.
Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri mentre padre e figlio, a seguito dell’udienza di convalida, sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala e contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

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