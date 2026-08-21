Rapina in una casa a “luci rosse” nel centro di Agrigento, portati via 3 mila euro 

Si intrufola in un’abitazione dopo aver scassinato un infisso al piano terra dello stabile e, dopo aver minacciato la persona che ci vive, è riuscito a portare via 3mila euro. È successo nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Ad agire un bandito solitario con volto parzialmente travisato. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’uomo ha messo a segno una rapina ai danni di una thailandese che ha preso l’immobile in affitto per un breve periodo. Dopo averla minacciata, senza però utilizzare armi, si è impossessato dei soldi ed è fuggito. La ragazza ha immediatamente chiamato i carabinieri denunciando l’accaduto. Quando i militari dell’Arma sono intervenuti hanno riscontrato nell’appartamento i segni di un’attività di prostituzione in corso. I carabinieri si sono messi sulle tracce del bandito ma ancora di lui nessuna traccia.