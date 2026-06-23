Agrigento

Rifiuti, Sea e Iseda: “Serve collaborazione di tutti per evitare i cumuli per strada”

Richiesta massima collaborazione a cittadini, negozi e visitatori

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata ha determinato un significativo aumento del quantitativo di secco residuo (rifiuti indifferenziati), causando gravi criticità nelle operazioni di conferimento e smaltimento presso la discarica autorizzata.

“Si chiede a tutti gli utenti — cittadini, attività commerciali e visitatori — di conferire correttamente i rifiuti (organico, plastica, metalli, carta e cartone, vetro) e di attenersi scrupolosamente ai giorni e agli orari previsti dal calendario di raccolta vigente”, si legge in una nota da parte della ditta Sea Iseda

“La collaborazione dell’intera comunità è fondamentale per fronteggiare l’attuale criticità gestionale determinata dal superamento dei limiti di conferimento in discarica, evitando così il rischio di accumulo dei rifiuti sul territorio e garantendo la tutela della salute pubblica e il decoro urbano. Saranno inoltre intensificati i controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Locale e degli ispettori ambientali, anche con il supporto dei sistemi di videosorveglianza. Chiunque venga colto ad abbandonare rifiuti sul territorio comunale o a conferirli in violazione delle disposizioni vigenti sarà severamente sanzionato ai sensi del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Nei casi di abbandono indiscriminato dei
rifiuti per strada si procederà all’immediata denuncia presso la Procura della Repubblica ai sensi della normativa ambientale vigente. Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione per tutelare l’ambiente, l’igiene pubblica e il decoro della città”, conclude nella nota la ditta.

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