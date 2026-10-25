Schiaffi e pugni all’ex compagna anche davanti al figlio, 24enne a processo

Avrebbe perseguitato e aggredito anche fisicamente l’ex compagna negli ultimi due anni arrivando anche a colpirla davanti il figlioletto. Il gup del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha rinviato a giudizio un ventiquattrenne di Licata che adesso dovrà affrontare il processo per maltrattamenti.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’imputato, difeso dall’avvocato Graziano Magliarisi, avrebbe offeso, minacciato e aggredito la donna dal settembre 2024 fino alla scorsa estate. Agli atti una lunga lista di episodi incresciosi: in diverse occasioni avrebbe colpito l’ex compagna con schiaffi e pugni, l’avrebbe seguita e avrebbe anche simulato di investirla con l’auto. In un altro episodio, invece, l’avrebbe colpita alla nuca mentre era rientrata a casa per recuperare alcuni effetti personali. La donna si costituirà parte civile nel processo tramite l’avvocato Monica Malogioglio.