Sciacca, contributi a un’associazione di famiglia: l’opposizione chiede le dimissioni dell’assessore Dimino

“Sindaco Termine sapeva dell’attività dell’associazione culturale, Terre di Dedalo APS, della presenza di familiari stretti (fratello, moglie, cugino e cognato) dell’assessore Dimino e dei rapporti con il Comune?E’ una questione di conflitto di interessi quella che si sta evidenziando”. Esordisce cosi durante la seduta del consiglio comunale di Sciacca il consigliere di Fratelli d’Italia Calogero Bono che, carte alla mano, ha ricostruito la vicenda dell’associazione “Terre di Dedalo APS”, fondata alla fine del 2023 da alcuni familiari dell’assessore Francesco Dimino e che avrebbe ottenuto in questi anni dal comune di Sciacca l’incarico per la realizzazione di alcuni progetti che fanno riferimento a sue specifiche deleghe, dalle guide turistiche, alla valorizzazione della ceramica, al turismo delle radici. “Io credo che lei, assessore Dimino, si debba dimettere immediatamente”, continua il consigliere Bono. “Bisogna capire come mai fra le tane associazione viene interpellata questa, ma la risposta è semplice e vorrei sapere se il Sindaco era a conoscenza di questo conflitto d’interessi”, aggiunge Bono.

Dal canto suo il sindaco Fabio Termine ha scaricato la competenza sugli uffici: “Gli affidamenti seguono le procedure previste dalle norme, non li decide l’amministrazione. Non mi risulta che ci siano progetti predisposti dall’assessore e affidati a questa associazione”, ha detto Termine chiedendo al consigliere Bono di dimostrare che sia stato Dimino a costituire l’associazione.

Nessuna dichiarazione da parte dell’assessore Francesco Dimino. Oltre al consigliere Bono hanno chiesto le dimissioni anche i consiglieri Bivona, Maglienti, Blo’ e Brucculeri; Daniela Campione ha chiesto anche quelle del sindaco Termine.