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Tragico schianto tra moto e auto, morto 55enne 

A perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote. La vittima è Giuseppe Allegra, 55 anni

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Incidente mortale al km 190,500 della SS113 “Settentrionale Sicula, nel territorio di Cefalù, in provincia di Palermo. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto.

A perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote. La vittima è Giuseppe Allegra, 55 anni. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

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