Sistemata la SP n. 26-A nel tratto di accesso al teatro Andromeda

Sono in corso di completamento gli interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte A, C e D della Strada Provinciale n. 26, strada interna di grande importanza per i collegamenti tra le aree del comprensorio di Monte Cammarata. Ieri è stata effettuata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento la sistemazione del tratto della SP n. 26-A S.Stefano Q. – Castronovo che conduce al Teatro Andromeda, ove è iniziata l’edizione 2023 del Festival lirico dei teatri in pietra.

L’intervento, con bitumatura, posa di barriere di protezione e ripristino della segnaletica orizzontale, ha consentito così l’accesso in condizioni di sicurezza ai numerosi visitatori che nella serata hanno potuto assistere alle esibizioni programmate in uno degli scenari culturali e d’ambiente più suggestivi della Sicilia.

Il personale del Settore infrastrutture Stradali e l’impresa SEG, che sta effettuando la manutenzione straordinaria della SP n. 26, hanno inoltre completato la bitumatura della strada sulla quale insistono numerose aziende agrozootecniche della zona sino al confine della provincia di Palermo. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi interventi sui tratti C e D della stessa strada.