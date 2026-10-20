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Sorpreso a cedere droga ad acquirente, arrestato

Il 38enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

​I Carabinieri della Stazione di Montelepre, con il supporto di personale della Sezione Operativa della Compagnia di Partinico e della Stazione di Camporeale, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto al traffico degli stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 38enne, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un apposito servizio di osservazione, hanno notato dei movimenti anomali presso l’abitazione dell’indagato, cogliendo quest’ultimo durante una cessione a un 27enne, successivamente segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore abituale.

La perquisizione estesa all’appartamento dell’arrestato ha dato esito positivo – all’interno della casa, infatti, sono state rinvenute nella camera da letto, dentro un comodino e occultate in un fazzoletto di stoffa, ulteriori 20 dosi di hashish, pronte per essere immesse nelle piazze di spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto applicando la misura degli arresti domiciliari.

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