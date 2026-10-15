Favara

Spaccio di cocaina a Favara: chiesto processo per padre, madre e figlio 

Un’intera famiglia, che rischia adesso di finire a processo, è accusata di aver trafficato cocaina a Favara per almeno un anno

Pubblicato 11 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un intero nucleo familiare – padre, madre e figlio – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il processo sarebbe dovuto iniziare oggi ma, così come chiesto dalla difesa, è stato rinviato per la scelto del rito. La vicenda ipotizza un’attività di spaccio di cocaina messa in atto dall’intera famiglia tra il 2022 ed il 2023. Al capofamiglia, un 51enne, vengono contestate cessioni di “polvere bianca” ad almeno 23 acquirenti almeno fino al febbraio 2023 quando poi venne arrestato in flagranza dai carabinieri.

Attività di spaccio che sarebbe poi stata gestita dal figlio, un 36enne, che avrebbe continuato a spacciare cocaina. Alla 54enne, moglie e madre degli altri due imputati, è contestato il reato di detenzione di droga in concorso col coniuge poiché nell’abitazione – durante una perquisizione scattata nell’aprile 2023 – furono rinvenute diverse dosi di cocaina (nonostante il tentativo di gettarle dal balcone), un bilancino di precisione e oltre 3 mila euro in contanti. Il procedimento è in corso davanti il giudice Manfredi Coffari. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Calogero Vetro. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Favara, colpi di pistola (a salve) contro l’abitazione di una famiglia 
Apertura

In ospedale dopo incidente a Favara: 20enne era ubriaco, drogato e alla guida di una moto rubata 
Apertura

La strage dei cagnolini abbandonati in terrazza, chiesto giudizio immediato per padre e figlio 
Apertura

De Luca in città prepara la corsa per le Regionali: “Qui Controcorrente ha fatto goal a porta vuota”
Apertura

Paura a Favara, bombola prende fuoco in appartamento: tanto spavento ma nessun ferito
banner italpress istituzionale banner italpress tv