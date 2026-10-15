Spaccio di cocaina a Favara: chiesto processo per padre, madre e figlio 

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un intero nucleo familiare – padre, madre e figlio – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il processo sarebbe dovuto iniziare oggi ma, così come chiesto dalla difesa, è stato rinviato per la scelto del rito. La vicenda ipotizza un’attività di spaccio di cocaina messa in atto dall’intera famiglia tra il 2022 ed il 2023. Al capofamiglia, un 51enne, vengono contestate cessioni di “polvere bianca” ad almeno 23 acquirenti almeno fino al febbraio 2023 quando poi venne arrestato in flagranza dai carabinieri.

Attività di spaccio che sarebbe poi stata gestita dal figlio, un 36enne, che avrebbe continuato a spacciare cocaina. Alla 54enne, moglie e madre degli altri due imputati, è contestato il reato di detenzione di droga in concorso col coniuge poiché nell’abitazione – durante una perquisizione scattata nell’aprile 2023 – furono rinvenute diverse dosi di cocaina (nonostante il tentativo di gettarle dal balcone), un bilancino di precisione e oltre 3 mila euro in contanti. Il procedimento è in corso davanti il giudice Manfredi Coffari. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Calogero Vetro.