Tentata violenza sessuale a Villaggio Mosè, indagato 40enne 

Un quarantenne agrigentino è indagato per tentata violenza sessuale ai danni di una ventunenne somala ospite di un centro di accoglienza. I fatti al centro della denuncia risalgono alla serata di sabato. Secondo quanto ricostruito dalla persona offesa, l’agrigentino si sarebbe offerto di darle un passaggio per riaccompagnarla nella struttura.

La ragazza, una volta salita in auto, sarebbe stata bersaglio di avance sessuali con il 41enne che avrebbe tentato di baciarla e toccarla. Al suo rifiuto l’automobilista l’avrebbe scaraventata fuori dall’abitacolo. La giovane, con molta prontezza, è però riuscita a fotografare la targa del veicolo mostrando poi le immagini ai carabinieri.