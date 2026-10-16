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Tir si ribalta al bivio di Borgo Bonsignore, ferito il conducente 

Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ma, per fortuna, in maniera lieve

Pubblicato 16 ore fa
Da Sandro Catanese



Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115, tra Ribera e Cattolica Eraclea, poco dopo il bivio di Borgo Bonsignore. 

Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ma, per fortuna, in maniera lieve. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato. La polizia stradale, invece, si sta occupando dei rilievi. Disagi per la viabilità con il mezzo pesante che ancora occupa la carreggiata. 

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