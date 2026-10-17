Licata

Travolta dalle fiamme dopo aver acceso il fornello, 77enne trasferita in elisoccorso

La pensionata, secondo quanto ricostruito, aveva azionato il fornello quando una improvvisa fiammata l’ha presa in pieno

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Una donna di 77 anni si trova ricoverata al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stata travolta dalle fiamme mentre accendeva il fornello nella sua cucina. È successo in un’abitazione a Licata.

La pensionata, secondo quanto ricostruito, aveva azionato il fornello quando una improvvisa fiammata l’ha presa in pieno. Lanciato l’allarme, la donna è stata prima trasferita al San Giacomo d’Altopasso e, in seguito, portata con un elisoccorso nel nosocomio etneo. (immagine di repertorio)

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