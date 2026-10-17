Travolta dalle fiamme dopo aver acceso il fornello, 77enne trasferita in elisoccorso

Una donna di 77 anni si trova ricoverata al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stata travolta dalle fiamme mentre accendeva il fornello nella sua cucina. È successo in un’abitazione a Licata.

La pensionata, secondo quanto ricostruito, aveva azionato il fornello quando una improvvisa fiammata l’ha presa in pieno. Lanciato l’allarme, la donna è stata prima trasferita al San Giacomo d’Altopasso e, in seguito, portata con un elisoccorso nel nosocomio etneo. (immagine di repertorio)