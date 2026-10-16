Travolto dal tornado a Marsala mentre era in auto, morto 65enne

E’ morto Antonio Fortunato, uno dei feriti piu’ gravi nel tornado che devasto’ Marsala e Petrosino lo scorso 9 ottobre. Fortunato, 65 anni, riporta Tp24, era in auto con la moglie quando il vortice investi’ la zona tra Petrosino, Strasatti e Terrenove, scaraventando vetture fuori strada e provocando danni devastanti. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Trasferito a Palermo, non ce l’ha fatta.