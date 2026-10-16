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Travolto dal tornado a Marsala mentre era in auto, morto 65enne
Era in auto con la moglie quando il vortice investi' la zona scaraventando vetture fuori strada
E’ morto Antonio Fortunato, uno dei feriti piu’ gravi nel tornado che devasto’ Marsala e Petrosino lo scorso 9 ottobre. Fortunato, 65 anni, riporta Tp24, era in auto con la moglie quando il vortice investi’ la zona tra Petrosino, Strasatti e Terrenove, scaraventando vetture fuori strada e provocando danni devastanti. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Trasferito a Palermo, non ce l’ha fatta.
Redazione
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