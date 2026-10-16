Ultime Notizie

Travolto dal tornado a Marsala mentre era in auto, morto 65enne

Era in auto con la moglie quando il vortice investi' la zona scaraventando vetture fuori strada

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ morto Antonio Fortunato, uno dei feriti piu’ gravi nel tornado che devasto’ Marsala e Petrosino lo scorso 9 ottobre. Fortunato, 65 anni, riporta Tp24, era in auto con la moglie quando il vortice investi’ la zona tra Petrosino, Strasatti e Terrenove, scaraventando vetture fuori strada e provocando danni devastanti. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Trasferito a Palermo, non ce l’ha fatta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Sodano replica a De Luca: “Io Tiktoker? Tra sindaci ci si aiuta, no a campagna elettorale”
Agrigento

Aica, sospeso il blocco dei conti: accolto il ricorso dell’azienda
di Sandro Catanese

Tir si ribalta al bivio di Borgo Bonsignore, ferito il conducente 
Agrigento

De Luca a muso duro contro Sodano: “Smetta di fare il Tiktoker”
di Giuseppe Castaldo

“Incassa i soldi ma non rilascia qualifica”, titolare di un centro di formazione a processo per truffa
banner italpress istituzionale banner italpress tv