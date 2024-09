Aggressioni e disagio lavorativo nelle carceri, sit-in della Polizia Penitenziaria ad Agrigento

La Polizia penitenziaria di Agrigento scenderà in piazza in un sit in di protesta che si terrà il 21settembre dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per manifestare pubblicamente tutto il disagio lavorativo e le insostenibili condizioni di lavoro cui da mesi sono costretti a farsi carico .

“Turni interminabili, variazioni di servizio in continua involuzione, riposi cancellati e aggressioni al personale di polizia da parte dei detenuti sono solo una parte degli ingredienti che hanno determinato l a decadenza inarrestabile del reparto di Polizia della Petrusa”, si legge in una nota del Siappe.

“L’area detentiva è oramai governata da pochissimi poliziotti a i quali gli viene richiesto di vigilare su più postazioni/posti di servizio contemporaneamente, dove tutti fanno tutto, non vi è più alcuna distinzione fra ruoli, ci si arrangia come si può. Il personale è chiaramente stanco, avvilito, demoralizzato praticamente sfiancato.Ed è per questo che scendiamo in piazza a manifestare e chiediamo un incontro con il Prefetto di Agrigento”, ha concluso il sindacato.