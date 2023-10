Agrigento, 85 multe per sosta selvaggia nella serata di sabato 

“Sabato sera sono state elevate 85 contravvenzioni per divieto di sosta nel centro città e 3 autovetture sono state rimosse con il carro attrezzi in piazza Sinatra. Continueremo con i controlli e con la diffusione dei report, nella speranza che la gente impari a rispettare le regole.” Lo scrive in una nota il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.