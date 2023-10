Agrigento, abbandono rifiuti in strada: scoperti altri 17 “sporcaccioni”

Altri diciassette incivili sono stati scoperti dalle fototrappole installate dalla polizia locale di Agrigento. I “furbetti”, in barba a decenza e alle più basilari regole della civiltà, sono stati immortalati a gettare rifiuti in strada per poi andare via come se nulla fosse. Il report diffuso dal comune di Agrigento si riferisce alla settimana del 5 ottobre. Altri venti sporcaccioni, alcune settimane fa, erano stati pizzicati dalle fototrappole nei quartieri di Calcarelle e del Quadrivio Spinasanta. A tutti i trasgressori arriverà una multa di 300 euro a testa.