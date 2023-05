Agrigento, danneggiata moto di impiegato: serbatoio riempito con pietre 

Raid vandalico ad Agrigento. Un impiegato di 48 anni ha trovato la sua motocicletta pesantemente danneggiata sotto i portici di Piazzale Rosselli, nel cuore della città. Qualcuno, utilizzando un oggetto appuntito, ha prima aperto il serbatoio riempiendolo con pietre, carte e pezzi di ferro, per poi accanirsi sulla carrozzeria. Il danno è ingente.

All’uomo non è rimasto altro da fare che recarsi in Questura e denunciare l’accaduto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini per risalire all’autore. Il gesto sembrerebbe una azione mirata. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere.