Scontro auto-scooter: morto quindicenne

Un quindicenne di Barrafranca (Enna) è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo un incidente stradale avvenuto in serata in pieno centro cittadino.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale da Barrafranca ma è deceduto nel corso di un intervento chirurgico. Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo, figlio di un imprenditore, stava percorrendo via Signore Ritrovato quando si è scontrato con una macchina.

Sono in corso indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Sui social l’intero paese posta messaggi di autentico dolore: “Il nostro grande Gabriele” è scrive la squadra locale, l’Asd Barrese: “Una bruttissima notizia che ha sconvolto tutto l’ambiente calcistico e l’intera comunità di Barrafranca”.

L’ex sindaco Salvatore Lupo ricorda come l’intera comunità si stringa “all’immenso dolore dei genitori, della sorella e di tutta la famiglia. Riposa in pace Gabriele e asciuga le lacrime di chi oggi non si da pace per la tua ingiusta e prematura scomparsa”. “Dio – ha scritto – ha progetti più grandi per te e ti ha già accolto tra le sue braccia”.

"Piccolo angioletto – scrivono – veglia sui tuoi cari".