Agrigento, gli ingegneri festeggiano i 100 anni di Dino D’Alessandro

Il Presidente e il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Agrigento augurano buon compleanno nel giorno dei suoi 100 anni a Raimondo D’Alessandro, il più longevo degli iscritti all’Albo. Lo scorso 9 dicembre gli è stata conferita la targa per i suoi 76 anni di attività professionale. Il neocentenario ingegner Dino, assieme al figlio Domenico e al nipote che porta il suo stesso nome, Raimondo, rappresenta il primo di tre generazioni di ingegneri animati dalla stessa passione per la professione.

Raimondo senior, subito dopo la laurea, ha svolto l’attività di libero professionista nel campo della progettazione e direzione lavori per committenze pubbliche, distinguendosi per le sue capacità di realizzazione di opere importantissime per il nostro territorio (strade, ponti e viadotti edifici di pregio). L’ingegner D’Alessandro dal 1948 ha anche svolto il ruolo di ingegnere capo della Provincia Regionale di Agrigento.

Il Presidente, Achille Furioso, dichiara: “Gli ingegneri della provincia di Agrigento si uniscono alla festa dell’illustre collega Dino, di cui apprezziamo non solo le doti professionali anche quelle umane, per l’importante traguardo raggiunto e partecipiamo alla gioia di tutta la famiglia, augurandogli di trascorrere felicemente questo giorno speciale.”