Agrigento, il commissario capo Andrea Palermo nuovo vice-capo della Squadra mobile

Il commissario capo Andrea Palermo, già dirigente del Commissariato di Palma di Montechiaro e dell’ufficio Personale e tecnico logistico provinciale distinguendosi per preparazione e professionalità, è il nuovo vice-capo della Squadra mobile di Agrigento della Squadra Mobile, ossia il vice dell’attuale dirigente, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi. Palermo, laureato in giurisprudenza, come disposto dal questore Emanuele Ricifari, assumerà il nuovo incarico lunedì prossimo.